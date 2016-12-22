Максим Калиниченко: Дзюба, будь мужиком – скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, высказался о бывшем нападающем команды Артеме Дзюбе, который часто забивает в ворота красно-белых.

- Артем свой выбор сделал - Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

- Например.

- Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик.

Полная версия интервью с Максимом Калиниченко – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»