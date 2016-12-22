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Тренер «Зенита» по физподготовке: Надеюсь, Витсель останется в «Зените», но с Акселем «Ювентус» может выиграть ЛЧ

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини поделился мнением о возможном переходе Акселя Витселя в туринский «Ювентус».

- Я бы хотел, чтобы Витсель остался с нами в течение долгого времени, но если он присоединится к «Ювентусу», они получат игрока, которого, на мой взгляд, им до сих пор не хватает.

Аксель в первую очередь очень умный парень и образцовый профессионал. С Витселем в составе «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов. При этом я надеюсь, что он останется в «Зените», - приводит слова Николини Calciomercato.com.

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

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