Тренер «Зенита» по физподготовке: Надеюсь, Витсель останется в «Зените», но с Акселем «Ювентус» может выиграть ЛЧ
Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини поделился мнением о
возможном переходе Акселя Витселя в туринский «Ювентус».
- Я бы хотел, чтобы Витсель остался с нами в течение долгого времени, но
если он присоединится к «Ювентусу», они получат игрока, которого, на мой
взгляд, им до сих пор не хватает.
Аксель в первую очередь очень умный парень и образцовый профессионал. С
Витселем в составе «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов. При этом я надеюсь,
что он останется в «Зените», - приводит слова Николини Calciomercato.com.
Напомним,
контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил,
что готов отработать его до
конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча
Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.
Ранее в
СМИ сообщали об интересе к
бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».
Витсель перешел в
«Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и
отметился одним забитым мячом.