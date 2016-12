Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос: «Потребуется немало времени, чтобы пофиксить все недостатки этого патча»

Капитан греческой команды Ad Finem Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос в интервью порталу dota2.ru рассказал о атмосфере внутри команды, физических тренировках, любимых фильмах, новом патче 7.00, а также сравнил свою команду с Natus Vincere.



«Запомнилась потрясающая атмосфера в нашей команде, мы проигрывали 0-2, но все равно что было силы кричали наши слоганы, били кулаками по столу, а затем случилась третья игра, где мы опять проигрывали, но сделали камбек. Я очень этим горжусь! Я кричал «go go go go go go», это был типичный для Ad Finem момент, ну, понимаете, до конца и все такое :D Нужно убить их всех!



Я стараюсь выкладываться в каждом подходе. На мой взгляд, отжимания — одно из лучших способов развить тело, я делаю их в большом количестве. Также я работаю с перекладиной, немного качаю пресс, ну и, в общем-то, все. Мне нравится заниматься на стадионе: так я остаюсь наедине со своими мыслями, развиваю силу духа и в итоге еще лучше концентрируюсь в Доте.



Мне нравится «Шерлок Холмс» с Бенедиктом Камбербетчем, «Спартак» (2010-2013), «Игра престолов» (но я пока еще не много серий видел). Из фильмов — «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Хоббит» (эти два — потому что мне нравятся эльфы), «Троя» (Ахиллес лучший!) и, конечно, «300». Может, что-то забыл.



Я пока не уверен насчет этого патча, так как сыграл не так много игр, меньше десяти (сейчас я в отпуске). В данный момент я недоволен, что они сделали; уверен, что им потребуется немало времени, чтобы пофиксить все недостатки этого патча. А их ОЧЕНЬ МНОГО! Понравился больше всего Рюкзак — наконец-то у меня будет хватать места на что-нибудь кроме вардов! А самые серьезные изменения — это таланты, местоположение Рошана, лес Radiant и, опять же, Рюкзак».



Да, конечно, ведь Na`Vi и мы – команды одного плана, с похожим стилем игры, так что мне не нужно представлять, я уже один из них!».



Напомним, что Ad Finem смогла добралась до гранд-финал The Boston Major 2016, где проиграла команде OG со счетом 1:3.



