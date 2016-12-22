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Иван Скобрев: Не понимаю, с чем связана отмена этапа Кубка мира в Челябинске

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Чемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев прокомментировал отмену заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

- Конечно, негативно оцениваю это решение и пока не понимаю, с чем оно связано. Вроде, все наши конькобежцы находились под контролем, и никаких разговоров об употреблении запрещенных препаратов не было. Видимо, международным органам виднее, хотя я не знаю, на чем они основываются. Надо эти вопросы задавать МОК. Для меня дисквалификация пойманного на допинге спортсмена - понятная история. А отменять в стране соревнования, на которые приходят болельщики… По какой причине? Что не так в Челябинске? Не знаю, как реагировать на это. Если перенесут турнир из Челябинска, все равно будем участвовать и побеждать, - передает слова Скобрева «Матч ТВ».

Напомним, что в четверг международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК.

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