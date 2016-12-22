Бывший полузащитник «Спартака» Махмудов забил победный гол в чемпионате Португалии

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Состоялось открытие нового клубного магазина «Крыльев Советов» «Крылья Советов» открыли новый клубный магазин, сообщает официальный сайт команды.

Эмин Махмудов перенес операцию Полузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов успешно перенес операцию на ноге.

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Эмин Махмудов: Кариока техничнее меня Экс-спартаковец Эмин Махмудов не считает, что у красно-белых кризис. Ему, например, понравилась игра Рафаэля Кариоки. Причем, вовсе не полезными для «Крыльев» обрезами. Напомним, москвичи обыграли «Крылья Советов» в Москве - 1:0.

Эмин Махмудов: Гунько помогал мне выйти из депрессии Полузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов поблагодарил за поддержку главного тренера «Спартака» Дмитрия Гунько. Напомним, что «Крылья» уступили «Спартаку» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Эмин Махумудов: Кариока намного техничнее меня Полузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что самарцы уступили со счетом 0:1.

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