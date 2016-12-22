Бывший полузащитник «Спартака» Махмудов забил победный гол в чемпионате Португалии
Азербайджанский полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов забил победный мяч в ворота «Насьоналя» в матче 15-го тура чемпионата Португалии.
Ранее 24-летний футболист выступал в чемпионате России в «Спартаке», «Томи», «Крыльях Советов» и «Сатурне».
⚽ Nacional 🆚 Boavista— GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) 22 декабря 2016 г.
Grande estreia a titular do azeri Makhmudov ⭐#LigaNOS #NACBOA pic.twitter.com/iKVUq7Zsgz
В нынешнем сезоне Махмудов принял участив пяти матчах «Боавишты».
Чемпионат Португалии
15-й тур
«Насьонал» - «Боавишта» - 0:2 (0:2)
Голы: Махмудов, 11. Ренато, 32.
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