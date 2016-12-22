УНИКС на выезде обыграл «Жальгирис» в Евролиге
В матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на выезде обыграл литовский «Жальгирис» со счетом 88:80 (23:19, 20:27, 15:23, 30:11).
Самым результативным стал игрок гостей Кит Лэнгфорд, в его активе 26 очков.
Казанцы с пятью победами в 14 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Жальгирис» расположился строчкой выше.
В следующем туре УНИКС 30 декабря примет «Панатинаикос», а «Жальгирис» отправится в Италию, где днем ранее сыграет с «Миланом».
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
Матч
Состав
Жальгирис: Янкунас (21), Каваляускас (14), Мотум (11)
УНИКС: Лэнгфорд (26), Параховский (24), Колом (15), Каймакоглу (13)
Место и дата
22 декабря 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция
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