Александр Шпрыгин: Двое россиян, осужденных за беспорядки на Евро-2016, вернутся домой в середине января
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал о выдворении из Франции российских фанатов, осужденных за беспорядки на чемпионате Европы 2016 года.
«Николай Морозов сегодня вернулся в Россию. По Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву суд также принял положительное решение. Их ждем домой в середине января. Точная дата пока неизвестна», - цитирует Шпрыгина «Р-Спорт».
Напомним, российские болельщики Ерунов, Горбачев и Морозов решением французского суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы за беспорядки в Марселе перед матчем Англия — Россия. В ноябре суд расмотрел дело об условно-досрочном освобождении и выдворении фанатов из страны.
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