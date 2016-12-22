Анатолий Алябьев: Нас могут лишить этапа Кубка мира, да и чемпионата 2021 года тоже

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от заседания международного биатлонного союза.

- Чего вы ждете от нынешнего заседания?

- Что-то будет… Нас могут лишить этапа Кубка мира, да и чемпионата 2021 года тоже, - говорит Алябьев «Свободной прессе». - Если это случится, надо будет «бастовать». Пусть WADA тогда публикует сведения про всех спортсменов, а не только российских. Потому что принимают все. Но кого-то ловят, а кого-то нет.

- Почему такой негативный настрой против России?

- Потому что мы провели Олимпиаду в Сочи очень удачно, с достоинством. А это для них как бельмо в глазу.

Напомним, сегодня, 22 декабря в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена. Ранее IBU получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга. Федерации биатлона Чехии, Норвегии, Франции и Великобритании заявили, что они готовы бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.