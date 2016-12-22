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Губернатор Псковской области предложит СБР провести в Острове чемпионат России среди юниоров

Источник:  ТАССКомментарии

Губернатор Псковской области Андрей Ткачук после отказа СБР от проведения чемпионата мира среди юниоров в городе Остров, заявил, что обратится в Союз биатлонистов России с предложением провести чемпионат России по биатлону.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра «Юность», чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира, и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион был готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной чемпионат России по биатлону среди юниоров», - сказал Ткачук ТАСС.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

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Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)