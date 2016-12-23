Александр Тихонов: Бессеберг показал, что он наш человек

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

- Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное. Бессеберг показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных, - заявил Тихонов.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

