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Отстраненные от соревнований российские биатлонисты завоевали медали в Сочи

Источник:  NRKКомментарии

По данным норвежских СМИ, два биатлониста, отстраненных от соревнований по решению IBU, завоевали награды на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Эти спортсмены ранее не наказывались за применения допинга, и оба уже объявили о завершении карьеры, сообщает NRK.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.



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