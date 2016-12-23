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Симон Фуркад: Вместо нарушителей они наказали фанатов... Хороши санкции!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение IBU о санкциях в отношении россиян, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

«Они наказали фанатов вместо реальных нарушителей... Хороши санкции!», - написал Фуркад-старший в своем твиттере.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.


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