Симон Фуркад: Вместо нарушителей они наказали фанатов... Хороши санкции!
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение IBU о санкциях в отношении россиян, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.
«Они наказали фанатов вместо реальных нарушителей... Хороши санкции!», - написал Фуркад-старший в своем твиттере.
Punishing the fans instead of real culprits... What a sanction... 👎🏼— Simon Fourcade (@SimonFrk2) 22 декабря 2016 г.
Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.
Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.