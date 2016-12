Симон Фуркад: Вместо нарушителей они наказали фанатов... Хороши санкции!

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение IBU о санкциях в отношении россиян, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

«Они наказали фанатов вместо реальных нарушителей... Хороши санкции!», - написал Фуркад-старший в своем твиттере.

Punishing the fans instead of real culprits... What a sanction... 👎🏼