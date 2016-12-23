Тайсон Фьюри планирует вернуться на ринг весной 2017 года

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри намерен возобновить спортивную карьеру.

- Сейчас Тайсон работает со своими отцом и братом, он бегает и тренируется каждый день. Он постоянно спрашивает, когда же вернется в ринг. Так что у него все в порядке. Ждите его боя в апреле-мае 2017 года, он обязательно вернется, причем более сильным и мотивированным бойцом. Для него еще ничего не потеряно, - заявил дядя боксера Питер Фьюри в интервью Sportsmedia.

Напомним, Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года после своей победы над Владимиром Кличко.

Год спустя он отказался от чемпионских поясов после скандала с кокаином. Боец также заявил, что ему необходимо пройти курс лечения от депрессии.



