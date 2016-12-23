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«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года

«Звезда» на своей площадке уступила «Ладе» в матче чемпионата России по гандболу.

Эта игра стала первой для подмосковной команды, которую она провела в форме с логотипом «Советского спорта». 

Матч получился праздничным не только из-за приближающегося Нового года. В этот день братский клуб «Звезды» – «Чеховские медведи» – праздновали свое 15-летие. В этой связи на матч в Звенигород приехала настоящая медведица – Катя, которая после игры вместе с игроками «Звезды» поздравила гандболистов из Чехова. 

Единственное, что подпортило праздник, – это счет матча. «Лада» с олимпийской чемпионкой Дарьей Дмитриевой в составе оказалась сильнее – 36:25.

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