«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года
«Звезда» на своей площадке уступила «Ладе» в матче чемпионата России по гандболу.
Эта игра стала первой для подмосковной команды, которую она провела в форме с логотипом «Советского спорта».
Матч получился праздничным не только из-за приближающегося Нового года. В этот день братский клуб «Звезды» – «Чеховские медведи» – праздновали свое 15-летие. В этой связи на матч в Звенигород приехала настоящая медведица – Катя, которая после игры вместе с игроками «Звезды» поздравила гандболистов из Чехова.
Единственное,
что подпортило праздник, – это счет матча. «Лада» с олимпийской
чемпионкой Дарьей Дмитриевой в составе оказалась сильнее – 36:25.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически