«Чеховские медведи» сыграли со сборной России юбилейный матч, посвященный 15-летию клуба
«Чеховские медведи» сыграли со сборной России в гала-матче, который был приурочен к 15-летию подмосковного клуба.
«Чеховские медведи» – бессменный чемпион России со своего первого сезона в суперлиге. С 2002 года подмосковный клуб никому не отдавал золото чемпионата России.
В минувший четверг игроки «Чеховских медведей» вышли на товарищеский матч со своими партнерами из сборной России, которые начали подготовку к чемпионату мира во Франции.
Несмотря на праздничный статус матча, договоренности о ничьей не было. В итоге, сборники оказались чуть точнее – 36:33.
Гандбольные клубы «Чеховские медведи» и «Звезда» - партнеры «Советского спорта».
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