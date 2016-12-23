«Чеховские медведи» сыграли со сборной России юбилейный матч, посвященный 15-летию клуба

«Чеховские медведи» сыграли со сборной России в гала-матче, который был приурочен к 15-летию подмосковного клуба.

«Чеховские медведи» – бессменный чемпион России со своего первого сезона в суперлиге. С 2002 года подмосковный клуб никому не отдавал золото чемпионата России.

В минувший четверг игроки «Чеховских медведей» вышли на товарищеский матч со своими партнерами из сборной России, которые начали подготовку к чемпионату мира во Франции.

Несмотря на праздничный статус матча, договоренности о ничьей не было. В итоге, сборники оказались чуть точнее – 36:33.

Гандбольные клубы «Чеховские медведи» и «Звезда» - партнеры «Советского спорта».

