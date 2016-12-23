Сергей Ковалев: «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись, и выйди на реванш

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок.

«Андре «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись уже, малыш. Если ты считаешь, что победил, докажи это в реванше!», - написал Ковалев в своем твиттере.

Andre "son of judges" Ward speaks a lot of trash to my side. Stop little boy! If you really thinks that you won then approve it in rematch! — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 22 декабря 2016 г.

Напомним, первый бой Ковалева с Уордом состоялся в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

В контракте на первый поединок было оговорено право Ковалева на реванш в случае поражения.

По словам менеджера Сергея Эгиса Климаса, переговоры по организации поединка уже начались.

Ранее Андре Уорд заявил, что Ковалеву следует прекратить винить в поражении всех, кроме себя. Также он отметил, что повторный бой будет полезен для него как для чемпиона.





