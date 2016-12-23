Сергей Ковалев: «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись, и выйди на реванш
Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок.
«Андре «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись уже, малыш. Если ты считаешь, что победил, докажи это в реванше!», - написал Ковалев в своем твиттере.
Andre "son of judges" Ward speaks a lot of trash to my side. Stop little boy! If you really thinks that you won then approve it in rematch!— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 22 декабря 2016 г.
Напомним, первый бой Ковалева с Уордом состоялся в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
В контракте на первый поединок было оговорено право Ковалева на реванш в случае поражения.
По словам менеджера Сергея Эгиса Климаса, переговоры по организации поединка уже начались.
Ранее Андре Уорд заявил, что Ковалеву следует прекратить винить в поражении всех, кроме себя. Также он отметил, что повторный бой будет полезен для него как для чемпиона.