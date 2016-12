Сергей Ковалев: «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись, и выйди на реванш

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок.

«Андре «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись уже, малыш. Если ты считаешь, что победил, докажи это в реванше!», - написал Ковалев в своем твиттере.

Andre "son of judges" Ward speaks a lot of trash to my side. Stop little boy! If you really thinks that you won then approve it in rematch!