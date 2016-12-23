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«Днепр» в январе может быть исключен из украинской премьер-лиги

Источник:  UA TribunaКомментарии

Федерация футбола Украины и «Днепр» получили официальное письмо-предупреждение от ФИФА. 

Если клуб до 18 января 2017 года не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба испанца Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА может принять решение о переводе «Днепра» в Первую лигу Украины.

«Днепр» в текущем сезоне уже был лишен шести очков за непогашенные финансовые обязательства. 

В данный момент команда занимает в чемпионате Украины десятое место, находясь в двух очках от зоны вылета из премьер-лиги. 

Хуанде Рамос работал с «Днепром» в 2010 - 2014 годах.

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