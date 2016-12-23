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Вице-президент IBU: Будем выяснять, насколько СБР был вовлечен в систематическое применение допинга

Источник:  ExpressenКомментарии

Вице-президент Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о дальнейших шагах организации в проведении расследования допинговых случаев в России.

- Мы провели конструктивное собрание и продемонстрировали свое намерение действовать. Теперь будем вести переписку с СБР. Процесс только начинается, и посмотрим, какие будут получены результаты. Будем выяснять, насколько СБР был вовлечен в систематическое применение допинга, - заявил Далин.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

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Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)