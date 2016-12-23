Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Татьяне Кошелевой - 28!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Татьяне Кошелевой - 28!

Сегодня исполняется 28 лет доигровщице сборной России по волейболу Татьяне Кошелевой.

Татьяна Кошелева родилась 23 декабря 1988 года в Минске. Заниматься волейболом начала в возрасте 11 лет, когда ее семья переехала в Тулу.

Уже в 2007 году дебютировала в составе национальной сборной, в матче против команды Турции на Кубке Ельцина. 

В 2010 году Кошелева стала чемпионкой мира, а также получила приз лучшей нападающей турнира, который проходил в Японии. Дважды Татьяна в составе сборной России завоевывала награды высшей пробы на европейских первенствах (2013, 2015).

Кошелева - трехкратная чемпионка России (в составах «Заречье-Одинцово» и «Динамо-»Казань»). Сегодня одна из сильнейших российских волейболисток защищает цвета турецкого клуба «Эджзаджибаши».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиСтанислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиГлава ВФВ – о возможных кандидатах на пост наставников волейбольных сборных РоссииГлавные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январеГенеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.День в истории. Наталье Малых – 23 года!8 декабря исполняется 23 года диагональной краснодарского «Динамо» и сборной России Наталье Малых.День в истории. Любови Соколовой – 39 лет!4 декабря исполняется 39 лет прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.Татьяна Кошелева: Краснодарское «Динамо» постепенно погашает долги по зарплатеДоигровщица стамбульского «Эджзаджибаши» и сборной России Татьяна Кошелева рассказала о том, как идет процесс выплаты задолженностей по зарплате со стороны ее бывшего клуба – краснодарского «Динамо».«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в Стамбуле«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в СтамбулеЛидер сборной России рассказала «Советскому спорту» о жизни в Турции, причинах переезда и о том, что не получилось на Играх в Рио.Татьяна Кошелева: В Турции у меня есть возможность бороться за главные клубные трофеиДоигровщица сборной России Татьяна Кошелева рассказала о причинах переезда в Турцию и подписании контракта со стамбульским «Эджзадшибаши».Татьяна Кошелева: Ждем, кого назначат новым главным тренером сборнойЛидер женской волейбольной сборной России Татьяна Кошелева поделилась воспоминаниями о поражении нашей команды в четвертьфинале Олимпиады в Рио.Сборная России на ЧЕ-2017 сыграет в одной группе с Украиной, Турцией и БолгариейВ Баку состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.ВФВ определился с кандидатами на пост главных тренеров сборныхПрезидент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что тренерскому совету будут представлены по два кандидата на посты главных тренеров мужской и женской сборных.День в истории. Юрию Маричеву – 56 лет!17 ноября свое 56-летие отмечает бывший главный тренер женской сборной России по волейболу, а ныне наставник мужского «Динамо» Юрий Маричев.Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеруКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.Кузюткин возглавит женскую сборную РоссииНовым главным тренером женской сборной России станет Владимир Кузюткин, о его назначении объявят в ближайшее время, сообщает VolleyballNews.ru.Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.Юрий Панченко: Кошелева отлично вписалась в игру «Эджзаджибаши»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает, что доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отлично вписалась в игру турецкого «Эджзаджибаши», который завоевал титул клубного чемпиона мира по волейболу.Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клубВолейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.Яна Щербань: Если Карполь возглавит сборную России, то это станет большим плюсомВолейболистка сборной России Яна Щербань высказала свое мнение по поводу того, кто должен возглавить национальную команду.Наталия Гончарова: Может быть, сборной России нужен тренер-иностранецДиагональная московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова высказалась за приглашение иностранного специалиста в национальную команду.Николай Карполь: Женской сборной России нужен опытный педагогГлавный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь считает, что женскую сборную России по волейболу в качестве тренера должен возглавить опытный педагог, тогда у команды все будет в порядке.Татьяна Кошелева: Цель «Экзачибаши только одна – победа на ЧМРоссийская доигровщица «Экзачибаши»Татьяна Кошелева рассказала о задачах, которые ставятся перед командой на клубном чемпионате мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Татьяна Кошелева
Татьяна Кошелевавсе новости