День в истории. Татьяне Кошелевой - 28!

Сегодня исполняется 28 лет доигровщице сборной России по волейболу Татьяне Кошелевой.

Татьяна Кошелева родилась 23 декабря 1988 года в Минске. Заниматься волейболом начала в возрасте 11 лет, когда ее семья переехала в Тулу.

Уже в 2007 году дебютировала в составе национальной сборной, в матче против команды Турции на Кубке Ельцина.

В 2010 году Кошелева стала чемпионкой мира, а также получила приз лучшей нападающей турнира, который проходил в Японии. Дважды Татьяна в составе сборной России завоевывала награды высшей пробы на европейских первенствах (2013, 2015).

Кошелева - трехкратная чемпионка России (в составах «Заречье-Одинцово» и «Динамо-»Казань»). Сегодня одна из сильнейших российских волейболисток защищает цвета турецкого клуба «Эджзаджибаши».



