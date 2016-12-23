Конгресс IBU рассмотрит возможность переноса ЧМ-2021 из Тюмени

Вопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе IBU.



- Я считаю, что будет неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить нам некуда, - цитирует главу Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика агентство ТАСС со ссылкой на газету Framtid i Nord.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.





