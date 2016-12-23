Ильсур Метшин: Мы сделали все, чтобы «Рубин» выстрелил уже в этом сезоне

Президент «Рубина» Ильсур Метшин прокомментировал результаты команды в чемпионате России-2016/17.

- Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте «Рубин», потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы всё сделали, чтобы «Рубин» выстрелил уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Никто не спит — ни «Зенит», ни «ЦСКА», ни «Краснодар», ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от «Арсенала» и сейчас идем на девятом месте, а могли бы быть на шестом, - заявил Метшин.

Напомним, перед началом текущего сезона «Рубин» возглавил испанский специалист Хавьер Грасия, ранее работавший с «Малагой».

6 марта казанцы сыграют на выезде с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.

