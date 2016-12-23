День в истории. Трехкратной олимпийской чемпионке Юлии Чепаловой - 40!

Сегодня исполняется 40 лет знаменитой российской лыжнице Юлии Чепаловой.

Юлия Чепалова родилась 23 декабря 1976 года в Комсомольске-на Амуре (Хабаровский край).

Окончив Хабаровский институт физической культуры, лыжница начала представлять общество «Динамо».

В активе Чепаловой - шесть олимпийских медалей (три золота, два серебра и одна бронза), завоеванные на играх в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Турине (2006).

В 2001 и 2005 годах Юлия становилась чемпионкой мира.

В 2007 году спортсменка решила перейти из лыжных гонок в биатлон, однако успехов на этапах Кубка мира не добилась. В августе 2009 года объявила о завершении спортивной карьеры на фоне допингового скандала. Чепалова, как и другой титулованный российский лыжник Евгений Дементьев, обвинялась в применении запрещенного препарата эритропоэтина.