Бой Нурмагомедов - Фергюсон на турнире UFC 209 будет анонсирован в ближайшее время

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе.

Его соперником станет американец Тони Фергюсон.

- Глава UFC Дана Уайт анонсирует поединок между Хабибом и Фергюсоном в ближайшее время. Оба спортсмена уже имеют на руках предложение и должны подписать контракты со дня на день. Бойцы заинтересованы в этом поединке — они понимают, что UFC обязана будет предоставить победителю право биться с обладателем титула лучшего легковеса Конором Макгрегором. Тот, кто победит в этом поединке, станет обязательным претендентом на титульный бой, - цитируют «Известия» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.

- Бой с Фергюсоном неизбежен. Если не брать обладателя титула Макгрегора, то Тони — самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я — восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так — я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали, - прокомментировал ситуацию сам Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой Фергюсон - Нурмагомедов может сорваться из-за недовольства американца предложенным ему гонораром.







