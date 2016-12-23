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Омер Топрак перейдет из «Байера» в дортмундскую «Боруссию»

Источник:  BildКомментарии

Центральный защитник сборной Турции Омер Топрак перейдет из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» летом 2017 года, сообщает Bild.

«Боруссия» заплатит за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро.

Отметим, что ныне действующий контракт Топрака с «Байером» рассчитан до 2018 года.

В нтекущем сезоне Омер Топрак провел 11 матчей в чемпионате Германии. Клуб из Леверкузена занимает 9-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги.

Как «Байер», так и «Боруссия» пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

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