«Коламбус» одержал 11-ю победу кряду, разгромив «Питтсбург»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали уверенную победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1).

Лучший снайпер текущего сезона НХЛ, капитан «Пингвинов» Сидни Кросби открыл счет уже на третьей минуте, но затем шайбы вылетали только в ворота гостей.

Хет-триком в составе «Блю Джекетс» отметился канадский форвард Скотт Хартнелл.

It's raining hats in Columbus thanks to @Hartsy43 !! pic.twitter.com/e91FR8u686