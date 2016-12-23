«Коламбус» одержал 11-ю победу кряду, разгромив «Питтсбург»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали уверенную победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1).

Лучший снайпер текущего сезона НХЛ, капитан «Пингвинов» Сидни Кросби открыл счет уже на третьей минуте, но затем шайбы вылетали только в ворота гостей.

Хет-триком в составе «Блю Джекетс» отметился канадский форвард Скотт Хартнелл.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сегодня отразил 25 бросков по своим воротам.

Отметим, что команда из штата Огайо одержала уже 11-ю победу подряд и упрочила свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В последний раз подопечные Джона Тортореллы уступали 27 ноября в игре с «Флоридой».

24 декабря «Коламбус» на своей площадке сразится с другим лидером Востока, «Монреалем».





