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«Коламбус» одержал 11-ю победу кряду, разгромив «Питтсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали уверенную победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1).

Лучший снайпер текущего сезона НХЛ, капитан «Пингвинов» Сидни Кросби открыл счет уже на третьей минуте, но затем шайбы вылетали только в ворота гостей.

Хет-триком в составе «Блю Джекетс» отметился канадский форвард Скотт Хартнелл.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сегодня отразил 25 бросков по своим воротам.

Отметим, что команда из штата Огайо одержала уже 11-ю победу подряд и упрочила свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В последний раз подопечные Джона Тортореллы уступали 27 ноября в игре с «Флоридой».

24 декабря «Коламбус» на своей площадке сразится с другим лидером Востока, «Монреалем». 

Матч

Коламбус - Питтсбург - 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Голы:

Кросби (Коул, Шири), 2:39 (0:1). Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 13:01 (1:1). Карлссон (Ганье, Андерсон), 30:15 (2:1). Хартнелл 32:20 (3:1). Хартнелл (Ганье, Джонсон), 42:44 (4:1). Саад (Веннберг), 43:01 (5:1). Дженнер (Дубински, Джонс), 43:35 (6:1). Хартнелл (Дубински, Саад), 46:24 (7:1).

Место и дата

23 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция


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