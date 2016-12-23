«Коламбус» одержал 11-ю победу кряду, разгромив «Питтсбург»
Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали уверенную победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1).
Лучший снайпер текущего сезона НХЛ, капитан «Пингвинов» Сидни Кросби открыл счет уже на третьей минуте, но затем шайбы вылетали только в ворота гостей.
Хет-триком в составе «Блю Джекетс» отметился канадский форвард Скотт Хартнелл.
It's raining hats in Columbus thanks to @Hartsy43 !! pic.twitter.com/e91FR8u686— NHL (@NHL) 23 декабря 2016 г.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сегодня отразил 25 бросков по своим воротам.
Отметим, что команда из штата Огайо одержала уже 11-ю победу подряд и упрочила свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В последний раз подопечные Джона Тортореллы уступали 27 ноября в игре с «Флоридой».
24 декабря «Коламбус» на своей площадке сразится с другим лидером Востока, «Монреалем».
Матч
Коламбус - Питтсбург - 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
Голы:
Кросби (Коул, Шири), 2:39 (0:1). Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 13:01 (1:1). Карлссон (Ганье, Андерсон), 30:15 (2:1). Хартнелл 32:20 (3:1). Хартнелл (Ганье, Джонсон), 42:44 (4:1). Саад (Веннберг), 43:01 (5:1). Дженнер (Дубински, Джонс), 43:35 (6:1). Хартнелл (Дубински, Саад), 46:24 (7:1).
Место и дата
23 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция