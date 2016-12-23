Ягр вышел на «чистое» второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр набрал свое 1888-е очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ.
Сегодня Ягр ассистировал Александру Баркову, который поразил ворота «Бостона».
Таким образом, легендарный чех оставил позади Марка Мессье в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги и вышел на «чистое» второе место.
Абсолютный рекорд результативности в регулярных чемпионатах по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки (2857 очков).
Elite Company. #Legends pic.twitter.com/mYzTSPQjCP— NHL (@NHL) 23 декабря 2016 г.
Отметим, что голевая передача Яромира не помогла «Пантерам»: матч завершился победой «Бостона» со счетом 3:1.
Матч
Флорида - Бостон - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы:
F. Vatrano (Крюг), 22:09 (0:1). Бержерон (Спунер, Крюг), 25:13 (0:2). Барков (Ягр, Матесон), 53:20 (1:2). Бэкес (Маршанд), 58:37 (1:3).
Место и дата
23 декабря 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция