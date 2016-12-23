Ягр вышел на «чистое» второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр набрал свое 1888-е очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ.

Сегодня Ягр ассистировал Александру Баркову, который поразил ворота «Бостона».

Таким образом, легендарный чех оставил позади Марка Мессье в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги и вышел на «чистое» второе место.

Абсолютный рекорд результативности в регулярных чемпионатах по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки (2857 очков).

Отметим, что голевая передача Яромира не помогла «Пантерам»: матч завершился победой «Бостона» со счетом 3:1.



