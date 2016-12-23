Российская «молодежка» проиграла контрольный матч шведам
Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в выставочном матче, предшествующем чемпионату мира (0:4).
Встреча проходила в канадском городе Кингстон.
Это контрольная игра была последней для подопечных Валерия Брагина перед началом мирового первенства.
Отметим, что после основного времени матча был сыгран овертайм в
формате «3 на 3», который обошелся без заброшенных шайб. А в серии
послематчевых буллитов скандинавы оказалась точнее.
Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Россияне в группе B сыграют с командами Канады, США, Словакии и Латвии.
Матч Канада - Россия состоится уже 27 декабря (начало игры - в 4:00 по московскому времени).
Россия U20 — Швеция U20 — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
0:1 — Лекке (Грюндстрем, Андерссон), 09:05.
0:2 — Дален (Мовераре), 12:54.
0:3 — Эрикссон Эк (Нюландер, Оль), 21:56.
0:4 — Оль (Нюландер), 53:59.
Вратари: Самсонов — Сандстрем.