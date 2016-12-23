Российская «молодежка» проиграла контрольный матч шведам

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в выставочном матче, предшествующем чемпионату мира (0:4).

Встреча проходила в канадском городе Кингстон.

Это контрольная игра была последней для подопечных Валерия Брагина перед началом мирового первенства.

Отметим, что после основного времени матча был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который обошелся без заброшенных шайб. А в серии послематчевых буллитов скандинавы оказалась точнее.



Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Россияне в группе B сыграют с командами Канады, США, Словакии и Латвии.



Матч Канада - Россия состоится уже 27 декабря (начало игры - в 4:00 по московскому времени).

