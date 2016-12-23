Эхо вердикта IBU, унижение «Пингвинов» в Коламбусе и новый рекорд Ягра. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Мир биатлона продолжает увлеченно обсуждать резолюцию IBU по России. В отношении 29 спортсменов будет проведено специальное расследование. А двое биатлонистов уже были отстранены от соревнований.

2. По информации двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, сочинским медалям российских биатлонистов пока ничего не угрожает.

3. Иные сведения приводят норвежские СМИ. Если данные факты подтвердятся - итоги Игр-2014 все же могут быть пересмотрены.

4. Французский биатлонист Симон Фуркад задается резонным вопросом: если никто из российских биатлонистов еще не наказан в свете данных, полученных от Ричарда Макларена, почему уже пострадали болельщики, которые мечтали увидеть мировых звезд на этапе Кубка мира в Тюмени?

5. IBU в свою очередь не намерен форсировать темп дальнейшего расследования. О вопрос о возможном лишении Тюмени права принять чемпионат мира 2021 года будет рассмотрен на ближайшем конгрессе организации.

6. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев снова призвал своего обидчика Андре Уорда дать согласие на проведение повторного поединка. По-видимому, данной словесной пикировке будет суждено пережить еще не один виток.

7. А вот одиозный британский тяжеловес Тайсон Фьюри может вернуться на ринг уже весной следующего года.

8. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, похоже, все-таки проведет запланированный бой с американцем Тони Фергюсоном. И от победителя данного противостояния звездному ирландцу Конору Макгрегору будет уже никак не сбежать.

9. «Коламбус» продолжает переписывать историю франчайза и карабкаться на вершину турнирной таблицы НХЛ. Сегодня «Блю Джекетс» камня на камне не оставили от защиты действующих обладателей Кубка Стэнли - «Пингвинов» из Питтсбурга.

10. А вечно молодой Яромир Ягр теперь уже единолично красуется на второй строчке списка лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги всех времен.

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