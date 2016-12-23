Владимир Барнашов: Международный союз биатлонистов принял адекватное решение

Председатель тренерского совета сборной России, вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал решения IBU, касающиеся нашей сборной.

- Международный союз биатлонистов принял адекватное решение. Российская команда продолжает тренироваться и выступать. Безусловно, самое главное, что нет дисквалификации нашей федерации, она будет работать, — сказал Барнашов.

Международный союз биатлонистов проведет специальное расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов. Такое решение было принято на заседании исполкома IBU, прошедшем в Мюнхене. Оно было посвящено проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.