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Каррера сделает ставку на Кутепова и Маурисио в центре обороны «Спартака»

Источник:  «Известия»Комментарии

Главной трансферной целью «Спартака» во время зимнего трансферного окна будет поиск центрального защитника, сообщил «Известиям» источник в московском клубе.

При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже определился с основной парой центрдефов, которую будет наигрывать во время зимних сборов. Ее составят россиянин Илья Кутепов и бразилец Маурисио. 

- Несмотря на нехватку нападающих в команде, Массимо Каррера просит руководство клуба в первую очередь помочь ему с укреплением обороны, - рассказал «Известиям» источник. - Это связано с тем, что он не может рассчитывать на итальянского защитника Сальваторе Боккетти до тех пор, пока тот не определится со своим будущим. Переговоры Боккетти с красно-белыми по поводу продления контракта сильно затянулись - футболист торгуется с клубом, пытаясь выбить для себя улучшенные условия нового договора, и такое поведение игрока сильно разочаровывает тренера. Другой защитник Сердар Таски, вероятнее всего, будет продан до Нового года. Таким образом, ставка будет сделана на Кутепова и Маурисио в качестве игроков старта. Однако Каррере нужны еще один-два центрдефа для необходимой глубины состава в преддверии весенней борьбы за чемпионство. 

На роль нового центрального защитника на сегодня рассматриваются два иностранных футболиста - Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и Баштуш из «Лацио». 

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.  

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