«Лейкерс» проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очков

Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Майами» в регулярном чемпионате НБА.

Матч завершился в пользу хозяев со счетом 115:107. В составе «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, набравший 28 очков. У «Майами» по 23 очка на счету Хассана Уайтсайда и Джастиса Уинслоу.

Россиянин Тимофей Мозгов набрал 14 очков, сделав 6 подборов и один блок-шот. Всего Мозгов провел на паркете почти 30 минут.

«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе, «Майами» идет 13-м на Востоке.





