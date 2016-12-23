Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лейкерс» проиграли «Майами», Мозгов набрал 14 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Майами» в регулярном чемпионате НБА.

Матч завершился в пользу хозяев со счетом 115:107. В составе «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, набравший 28 очков. У «Майами» по 23 очка на счету Хассана Уайтсайда и Джастиса Уинслоу.

Россиянин Тимофей Мозгов набрал 14 очков, сделав 6 подборов и один блок-шот. Всего Мозгов провел на паркете почти 30 минут. 

«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе, «Майами» идет 13-м  на Востоке. 




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Клипперс» победил «Сан-Антонио» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Портленд» проиграл «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграл «Шарлотт», Мозгов очков не набралВ матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Шарлотт Хорнетс» со счетом 113:117 (41:35, 32:24, 23:35, 17:23).НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Лейкерс» проиграл «Шарлотт» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Потолок зарплат в НБА может вырасти до 120 миллионов долларов к 2020 годуПрофсоюз игроков НБА прогнозирует, что к 2020 году потолок зарплат вырастет до 120 миллионов долларов. Об этом они сообщили агентам баскетболистов.Перстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБАПерстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБАОсновные события сильнейшей баскетбольной лиги мира – в обзоре недели от «Советского спорта».НБА. «Индиана» обыграла «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Атланте» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Дерозан и Харден – лучшие игроки недели в НБАЗащитник «Торонто» Демар Дерозан и защитник Джеймс Харден из «Хьюстона» признаны лучшими игроками прошедшей недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт ассоциации.К выбору стартовых пятерок Матча звезд НБА впервые допустят игроков и журналистовИгроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации и представители прессы в этом сезоне впервые примут участие в выборе стартовых пятерок Матча звезд, сообщается на официальном сайте НБА.«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Ювентус» – «Милан», Бетербиев – Исидро. Главные события предстоящей недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.НБА. «Вашингтон» проиграл «Клипперс», «Торонто» разгромил «Орландо» и другие матчи дняВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Мозгову вручили чемпионский перстень НБА (видео)Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил перстень чемпиона НБА-2016 из рук главного тренера «Кливленда» Тайрона Лю.НБА. «Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Оклахома» переиграла «Финикс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» уступили «Кливленду», Мозгов набрал два очкаБаскетболисты «Кливленда» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».НБА. «Филадельфия» проиграла «Лейкерс», «Торонто» уступил «Атланте» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» обыграли «Филадельфию», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Филадельфию».НБА. «Милуоки» обыграл «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Нью-Йорк» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Бруклин» обыграл «Лейкерс», «Кливленд» проиграл «Мемфису» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Дабл-дабл Мозгова не помог «Лейкерс» в матче с «Бруклином»Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Бруклину».НБА. «Кливленд» обыграл «Мемфис», «Портленд» разгромил «Оклахому» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
Майами
Майамикалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости