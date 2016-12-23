ЦСКА планирует вернуть Витиньо из «Интернасьонала»

Из-за кадровых проблем ЦСКА планирует вернуть из аренды нападающего Витиньо, который выступал в Бразилии за «Интернасьонал».

Агент футболиста Мигель Гуз подтвердил, что скорее всего его клиент вернется в стан армейцев.

- Вряд ли Витиньо останется в Бразилии. ЦСКА рассчитывает на футболиста. Витиньо любит «Интернасьонал», но с пониманием относится к решению ЦСКА. Вероятность возвращения Витиньо в Россию примерно 90 %. Но в футболе случаются неожианные повороты и все еще может измениться, - цитирует агента Zero Hora.

Контракт Витиньо с ЦСКА действует до 2020 года. В этом сезоне нападающий провел за «Интернасьонал» 28 матчей, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.