Данни, Эрнани и Лунев полетят с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

Футболисты «Зенита» Мигель Данни, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев и Виктор Файзулин, по предварительной информации, отправятся месте с питерской командой на первый зимний сбор в ОАЭ, сообщает Bobsoccer.

Планируется, что с главной командой полетят новички – бразилец Эрнани, Андрей Лунев и несколько футболистов «Зенита-2».

Первый сбор «Зенита» начнется 11 января и пройдет в Дубае. Два других сбора пройдут в Испании и Турции.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России. Питерский клуб отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.