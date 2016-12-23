«Коламбус» обновил клубный рекорд по продолжительности победной серии

Победа над «Питтсбургом» (7:0) стала для «Коламбуса» 11-й подряд в нынешнем сезоне.

Таким образом, «голубые жакеты» обновили клубный рекорд. Отметим, что самая продолжительная победная серия в НХЛ за последние четыре сезона принадлежит «Чикаго» и «Флориде», которые в 2015 году не проигрывали 15 матчей подряд.

Следующий матч «Коламбус» проведет в ночь на субботу, когда примет «Монреаль».