«Коламбус» обновил клубный рекорд по продолжительности победной серии
Победа над «Питтсбургом»
(7:0) стала для «Коламбуса» 11-й подряд в нынешнем сезоне.
Таким образом, «голубые жакеты» обновили клубный рекорд. Отметим, что самая продолжительная победная серия в НХЛ за последние четыре сезона принадлежит «Чикаго» и «Флориде», которые в 2015 году не проигрывали 15 матчей подряд.
Следующий матч «Коламбус» проведет в ночь на субботу, когда примет «Монреаль».
Матч
Место и дата
24 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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