На этап Кубка мира в Тюмени было продано 20 тысяч билетов

Глава департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин сообщил, что на этап Кубка мира в Тюмени было продано около 20 тысяч билетов.

- Порядка 20 тысяч людей приобрели билеты на это мероприятие. Понимаем, что среди них много иногородних болельщиков, иностранцев. С возвратом билетов проблем не будет, но люди ведь бронируют еще транспорт, гостиницы. Все, кто искренне болеет за биатлон, сейчас сильно разочарованы, - сказал Грамотин в эфире «Матч ТВ».

Вчера стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта.

Сегодня начинается процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты на соревнования. Об этом сообщает издание «Тюменская арена».

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.