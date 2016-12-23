Валерий Брагин: Игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на МЧМ
Главный тренер
молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном
матче со Швецией (0:4).
– Пусть счет рос с самого начала не в нашу пользу, все старались, рук не опускали, пытались выправить ситуацию, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – При 0:2 выходили «два в ноль», при 0:3 создали несколько стопроцентных моментов. Забили бы один раз – могли бы вернуться в игру. Надо забивать. Создаем достаточно, но реализация хромает. Это волнует больше всего.
– В первом периоде
нас перебросали с внушительным перевесом?
– Другие скорости, к которым многие не привыкли. Первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки.
– Когда назовете
итоговую заявку?
– Скорее всего, завтра.
Напомним, на групповом этапе молодежного чемпионата мира Россия сыграет в Торонто с Канадой, Латвией, США и Словакией.