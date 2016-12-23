Валерий Брагин: Игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном матче со Швецией (0:4).

– Пусть счет рос с самого начала не в нашу пользу, все старались, рук не опускали, пытались выправить ситуацию, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – При 0:2 выходили «два в ноль», при 0:3 создали несколько стопроцентных моментов. Забили бы один раз – могли бы вернуться в игру. Надо забивать. Создаем достаточно, но реализация хромает. Это волнует больше всего.

– В первом периоде нас перебросали с внушительным перевесом?

– Другие скорости, к которым многие не привыкли. Первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки.

– Когда назовете итоговую заявку?

– Скорее всего, завтра.

Напомним, на групповом этапе молодежного чемпионата мира Россия сыграет в Торонто с Канадой, Латвией, США и Словакией.