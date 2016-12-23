Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Брагин: Игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на МЧМ

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном матче со Швецией (0:4).

– Пусть счет рос с самого начала не в нашу пользу, все старались, рук не опускали, пытались выправить ситуацию, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – При 0:2 выходили «два в ноль», при 0:3 создали несколько стопроцентных моментов. Забили бы один раз – могли бы вернуться в игру. Надо забивать. Создаем достаточно, но реализация хромает. Это волнует больше всего.

– В первом периоде нас перебросали с внушительным перевесом?
– Другие скорости, к которым многие не привыкли. Первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки.

– Когда назовете итоговую заявку?
– Скорее всего, завтра.

Напомним, на групповом этапе молодежного чемпионата мира Россия сыграет в Торонто с Канадой, Латвией, США и Словакией.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Проделанная перед МЧМ работа не должны пройти даромФорвард молодежной сборной России Кирилл Капризов подвел итоги контрольного матча со Швецией (0:4) перед стартом чемпионата мира в Монреале и Торонто.Российская «молодежка» проиграла контрольный матч шведамМолодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в выставочном матче, предшествующем чемпионату мира (0:4).Денис Гурьянов: Когда выходишь на игру, не думаешь о том, что в команде пять пятерок, а на ЧМ поедет – только четыреФорвард молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал контрольный матч с Данией (2:1 OT), в рамках подготовки к чемпионату мира в Торонто и Монреале.Валерий Брагин: Атака беспокоит, но резервы естьГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с Данией (2:1 OT) в Кингстоне.СКА обыграл молодежную сборную России в товарищеском матчеСКА выиграл у молодежной сборной России на тренировочном сборе в Новогорске со счетом 2:0.СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске14 декабря СКА отправился в Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финновГолкипер ТПС Александр Георгиев – о переезде из Воскресенска в Финляндию, МЧМ-16 и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина.Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует местаНападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.Валерий Брагин: Костяк команды тренерский штаб для себя сформировалГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал обнародованный список игроков, которые вызваны на сбор перед чемпионатом мира. Он сказал, что костяк команды уже сформирован.Определен состав молодежной сборной России для подготовки к чемпионату мираТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным утвердил список участников заключительных сборов перед чемпионатом мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.Валерий Брагин: Мы понимаем, что у Канады на МЧМ сыграют 6-7 человек из НХЛГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил соперников команды по группе на молодежном чемпионате мира.Рафаил Ишматов: Нужно готовить три-четыре молодежных сборных РоссииЗаслуженный тренер России Рафаил Ишматов считает, что необходимо готовить от трех до четырех молодежных сборных по хоккею, учитывая потенциал России, но конкуренции в молодежном хоккее нет.Валерий Брагин: По составу на ЧМ остаются 7-8 позиций, по которым надо сделать правильный выборГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги суперсерии со сборными юниорских лиг Канады, во время которой российская команда одержала две победы в шести матчах.Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.

Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Швеция (U-20)
Швеция (U-20)календарьстатистика
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости