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Кирилл Капризов: Проделанная перед МЧМ работа не должны пройти даром

Источник:  ФХРКомментарии

Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов подвел итоги контрольного матча со Швецией (0:4) перед стартом чемпионата мира в Монреале и Торонто.

– Наверное, все закономерно, – приводит слова Капризова официальный сайт ФХР. – В первом периоде соперник нас перебросал почти в три раза, дважды забил, почти все время провел в нашей зоне. Во втором периоде у нас стало что-то получаться впереди, создавали моменты, но свое не реализовали. Заковыряй одну, можно было цепляться. Получается, сами виноваты.

– Кроме реализации, что не получилось?
– Допустили много тактических ошибок, не сумели выполнить указания тренера.

– Одна заброшенная шайба за сто восемьдесят минут игрового времени в трех контрольных матчах. Как объясните это?
– Такая низкая результативность беспокоит. Мы очень серьезно готовились, и проделанная работа не должны пройти даром. Турнир еще даже не начался, поэтому итоги нашей работы подводить рано. Контрольные игры остаются в прошлом, надо принять их результат, сделать выводы, помнить о допущенных ошибках. Отдаем себе отчет, какого уровня хоккей будет на чемпионате мира, и, чтобы выступить успешно, надо ему соответствовать.

Напомним, на групповом этапе молодежного чемпионата мира Россия сыграет в Торонто с Канадой, Латвией, США и Словакией.

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