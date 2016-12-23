Мурат Гассиев: Бой с Усиком мне очень интересен
Российский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев
сказал, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.
«Я готов выйти на ринг с
любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен — он молодой и сильный боксер, обладатель
титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплека в нашем
поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт — вне политики. И на ринг я выхожу биться не с
американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной
принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в
честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше», - цитируют
Гассиева «Известия».
Гассиев является обладателем титула по версии IBF,
Усик – чемпион мира по версии WBO. Ранее промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал о том,
что такой поединок может состояться 18 марта в Нью-Йорке. В тот же вечер
чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин сразится с
американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Усик
на данный момент не подтверждает информацию о проведении такого боя.