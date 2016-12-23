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Сергей Семенов: На месте Алма-Аты я бы подал заявку на этап, перенесенный из Тюмени

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Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал перенос из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону. Он считает, что соревнования может принять Казахстан.

«В марте хорошие условия наверняка будут в Скандинавии. Так что кандидаты номер один это Бейтостолен, Контиолахти. А для поддержания предыдущего графика «попробуй переживи акклиматизацию» я бы на месте Алма-Аты подал заявку. Думаю, вся инфраструктура останется в боевой готовности после Универсиады»,- цитирует Семенова podrobnosti.ua.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.


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