Сергей Семенов: На месте Алма-Аты я бы подал заявку на этап, перенесенный из Тюмени

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал перенос из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону. Он считает, что соревнования может принять Казахстан.

«В марте хорошие условия наверняка будут в Скандинавии. Так что кандидаты номер один это Бейтостолен, Контиолахти. А для поддержания предыдущего графика «попробуй переживи акклиматизацию» я бы на месте Алма-Аты подал заявку. Думаю, вся инфраструктура останется в боевой готовности после Универсиады»,- цитирует Семенова podrobnosti.ua.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.