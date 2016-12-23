Виктор Гончаренко: ЦСКА нужен центральный форвард, который умеет работать спиной к воротам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

- С учетом того, что у нас возвращается Витинью и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий, - сказал Гончаренко в интервью «Матч ТВ». - Надо понимать, что речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Так что придет Витиньо и еще один нападающий и, может быть, этого будет достаточно. Нам нужен центральный нападающий, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии я называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще придет. Оставшуюся часть сезона ему, видимо, придется выходить на замену.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 ока. Гончаренко возглавил клуб после отставки Леонида Слуцкого.