Кристиана Жустино попалась на допинге

Чемпионка Invicta FC и боец UFC бразильянка Кристиана Жустино подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Американское Антидопинговое Агентство (USADA) проинформировало Жустино о допинге. Бразильянка рассказала, какое запрещенное вещество принимала. Им оказался диуретик Спиронолактон.

Как заявила девушка, это вещество выписал ей врач в сентябре, чтобы помочь восстановиться после сгонки веса.

Отметим, что диуретики запрещены для использования спортсменам UFC в любой период. Кристиане за это нарушение грозит наказание в виде дисквалификации сроком от одного года.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию в интервью TMZ.

«Три раза предлагал бои Жустино, но она отказывалась. А теперь все понятно — она провалила допинг-тест. Посмотрим теперь, чем закончится эта история. Все это странно», - сказал Уайт.роком от одного года.

