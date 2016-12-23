Кристиана Жустино попалась на допинге
Чемпионка Invicta FC и боец UFC бразильянка Кристиана Жустино подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Американское Антидопинговое Агентство (USADA) проинформировало Жустино о допинге. Бразильянка рассказала, какое запрещенное вещество принимала. Им оказался диуретик Спиронолактон.
Как заявила девушка, это вещество выписал ей врач в сентябре, чтобы помочь восстановиться после сгонки веса.
Отметим, что диуретики запрещены для использования спортсменам UFC в любой период. Кристиане за это нарушение грозит наказание в виде дисквалификации сроком от одного года.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию в интервью TMZ.
«Три
раза предлагал бои Жустино, но она
отказывалась. А теперь все понятно —
она провалила допинг-тест. Посмотрим
теперь, чем закончится эта история. Все
это странно»,
- сказал
Уайт.роком от одного года.