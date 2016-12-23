Ферручи останется на должности пилота по развитию в «Хаасе»

Американский гонщик Сантино Ферруччи продолжит выполнять роль пилота по развитию команды «Хаас» в сезоне-2017.

В 2016-м гонщику пришлось совмещать обязанности в Ф-1, которые включали в себя два тестовых дня, посещения этапов и работу на симуляторе, с участием в сезоне GP3 в составе DAMS. Ферруччи завершил сезон на 12-м месте и набрал 36 очков, единожды финишировав на подиуме в Спа.

«Он останется в качестве пилота по развитию. Это долгосрочный проект, но пока мы не знаем, чем он будет заниматься в следующем сезоне, поскольку пока что не всё ясно с тестами. Нам нужно решить, кого из новичков мы посадим за руль», - сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. Его слова приводит Autosport.