Неймар: Хочу в 2017 году выиграть с «Барселоной» все трофеи

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что в этом сезоне мечтает выиграть с клубом все трофеи.

- Хочу в 2017 году выиграть с «Барселоной» все трофеи. Думаю, мы способны одержать победу на трех турнирах, - цитирует Неймара Marca.

В чемпионате Испании после 16 туров «Барселона» занимает второе место, впереди только «Реал». В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике встретятся с «ПСЖ». Также «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

