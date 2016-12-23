Соперник «Зенита» по плей-офф Лиги Европы «Андерлехт» обыграл «Гент»
В матче 20-тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» в гостях обыграл «Гент» со счетом 3:2.
На дубль Даниела Миличевича в составе хозяев брюссельцы ответили дублем Лукаша Теодорчика и Александру Кипчу.
Отметим, на 37-й минуте при счете 1:1 «Гент» остался в меньшинстве после удаления Андерсона Эсити.
После этого матча «Андерлехт» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков и отставая от лидера «Брюгге» на два очка. «Гент» с 32 очками расположился на седьмой строчке.
16 февраля «Андерлехт» проведет матч 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». Ответная встреча пройдет 23 февраля в Петербурге.
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