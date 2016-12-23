Олейник сразится с Пештой 15 января на турнире UFC Fight Night 103
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC проведет против чешского спортсмена Виктора Пешты.
Бой состоится 15 января на турнире UFC Fight Night 103.
Напомним, что 39-летний Олейник за свою профессиональную карьеру провел 61 бой (50 побед, 10 поражений и одна ничья). В UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.
26-летний Пешта имеет в своем активе 13 боев (10 побед, три поражения). Его рекорд в UFC составляет 2-2.
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