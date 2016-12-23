Франц Тост: Если в 2017-м году «Мерседес» по-прежнему будет доминировать, FIA нужно заморозить регламент

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что команда «Мерседес» добилась своего лидирующего положения за счет превосходства силовой установки, и вряд ли что-то изменится в следующем году.

«Нам нужно уравнять двигатели, чтобы шоу стало лучше. Если в 2017-м «Мерседес» по-прежнему будет доминировать, FIA нужно заморозить регламент, чтобы остальные смогли за ними угнаться. Нынешний чемпионат – это состязание моторов, и Алонсо с Феттелем стали бы чемпионами за рулем «Мерседеса».

Я очень надеюсь, что «Ред Булл» и «Феррари» шагнут вперед. Телезрителям нужны разные победители, а еще инциденты без серьезных последствий. От своих друзей я постоянно слышу жалобы на то, что на стартах гонок теперь совсем ничего не происходит. К тому же, нам нужно избавиться от нынешней системы штрафов», - цитирует Тоста Autosport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, набрав 765 очков.







