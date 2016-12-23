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Виталий Мутко: По имиджу российского спорта нанесен большой урон

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на коллегии Минспорта РФ сообщил, что российский спорт в 2016 году испытывал большие проблемы.

- В этом году мы испытывали большие проблемы. По имиджу российского спорта нанесен большой урон. Все только за наградами приходят. Как чемпионат мира или Олимпиада - все приходят, как только проблемы - виноват Минспорт. Хотел бы, чтобы была коллективная ответственность. Нужно вернуть имидж российскому спорту, доказать, что он «чистый». Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить. Если сегодня навязывается идея, что все на допинге, без этого нельзя... Если мы не сломаем ее, как в тяжелой атлетике, мы ничего не сделаем, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

В этом году российский спорт затронула череда допинговых скандалов. Независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном провела расследование использования допинга российскими спортсменами. В итоге наша национальная команда частично была не допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а российские паралимпийцы и вовсе пропустили Паралимпиаду. Сейчас в употреблении допинга подозревается ряд российских биатлонистов. 

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