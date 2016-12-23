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Абукар Яндиев: Мне придется гонять меньший вес, чем Бутенко. У меня будет преимущество

Источник:  Mix FightКомментарии

Претендент на титул чемпиона М-1 Challenge в легком весе Абукар Яндиев рассказал о подготовке к бою против Александра Бутенко, который состоится на турнире M-1 Challenge 74 в Санкт-Петербурге 18 февраля.

«Сейчас я прохожу подготовку в Кисловодске. Это первый этап, работа в условиях высокогорья. Больше делается акцент на выносливость, но также проводим спарринги и боремся. Помогают чемпионы России по вольной борьбе Эльмурзиев Ислам и Дахкильгов Саид. Можно сказать, что такие же, как Бутенко, только волосатые (смеется). Второй этап подготовки хотим провести в другом месте, уже не в горах. Пока не определились, где конкретно, но точно в России.

Очень многие профессиональные бойцы гоняют 10-12кг до своей весовой категории. У меня на самом деле не очень большой вес – 82-83 кг, поэтому вписаться в 70 кг мне не будет проблематично. Должен буду чувствовать себя хорошо во время боя. Думаю, я в дальнейшем останусь в этой категории, на 84 кг я слишком маленький по сравнению с соперниками, там многие гоняют с 93-94 кг, а в легком весе мне будет хорошо.

Сейчас я еще не начал диету, питаюсь, как обычно, работать с весом начнем за месяц до боя. Со мной будет работать диетолог, обещает грамотно подвести меня по части веса, что даже не будет чувствоваться сильно, что гоняю. Он же отвечает за мою работу на выносливость.

Получается, что мне придется гонять даже меньше, чем Бутенко. Он в одном из интервью рассказывал, что в предыдущем бою, когда согнал больше 20 кг, чувствовал себя не очень хорошо. К тому же он должен был уложиться в 73 кг, а не в 70. Так что, если он опять повторит этот свой опыт с весом, то у меня в этом плане будет преимущество», - сказал Яндиев.

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