Игроки «Арсенала» отменил рождественскую вечеринку после поражения от «Манчестер Сити»
Игроки лондонского «Арсенала» решили отменить
рождественскую вечеринку. Это связано с поражением в матче чемпионата Англии
против «Манчестер Сити» (1:2).
Как сообщает Mirror, после неудачного матча они
сочли такую вечеринку неуместной. Футболисты опасались, что болельщики
негативно отреагируют на фото в соцсетях с такой вечеринки. «Канониры»
планировали, что они наденут в тот вечер маскарадные костюмы. Впрочем,
некоторые игроки первой команды пришли на праздник для юниоров «Арсенала».
«Арсенал» занимает четвертое место в
чемпионате Англии, имея в активе 34 очка.
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