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Игроки «Арсенала» отменил рождественскую вечеринку после поражения от «Манчестер Сити»

Источник:  MirrorКомментарии

Игроки лондонского «Арсенала» решили отменить рождественскую вечеринку. Это связано с поражением в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:2).

Как сообщает Mirror, после неудачного матча они сочли такую вечеринку неуместной. Футболисты опасались, что болельщики негативно отреагируют на фото в соцсетях с такой вечеринки. «Канониры» планировали, что они наденут в тот вечер маскарадные костюмы. Впрочем, некоторые игроки первой команды пришли на праздник для юниоров «Арсенала».

«Арсенал» занимает четвертое место в чемпионате Англии, имея в активе 34 очка.

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