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Неймар: Думаю, что Месси останется в «Барселоне»

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар считает, что форвард Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонцами.

- Надеемся, что Месси останется в «Барселоне» вместе с нами. Думаю, что он продлит контракт с клубом в ближайшее время, - цитирует Неймара Goal.com.

Ранее появилась новость, что Месси может продолжить карьеру в Китае, если «Барселона» не выполнит его финансовые требования. В текущем сезоне 29-летний футболист провел за каталонский клуб 13 матчей в примере, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.   

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