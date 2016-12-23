Неймар: Думаю, что Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар считает, что форвард Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонцами.

- Надеемся, что Месси останется в «Барселоне» вместе с нами. Думаю, что он продлит контракт с клубом в ближайшее время, - цитирует Неймара Goal.com.

Ранее появилась новость, что Месси может продолжить карьеру в Китае, если «Барселона» не выполнит его финансовые требования. В текущем сезоне 29-летний футболист провел за каталонский клуб 13 матчей в примере, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.